Винищувач МіГ-29 знищив пункт управління БпЛА РФ на Запорізькому напрямку

Про це сьогодні, 13 червня, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ

13 червня на Запорізькому напрямку винищувач “МіГ-29” з авіації Повітряних Сил України здійснив точний удар керованими авіабомбами по пункту управління операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Російської Федерації.

Цю інформацію підтвердили в командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника. Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.”

Цей успішний удар суттєво зменшив можливості противника в управлінні безпілотниками на Запорізькому напрямку, що є важливим кроком для забезпечення безпеки українських позицій.