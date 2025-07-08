Відновлення позицій ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях: огляд бойових дій 2025

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі

8 липня 2025 року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про відновлення позицій українських військ та утримання територій у Курській і Бєлгородській областях Росії. Це стало важливим кроком у контексті поточної ситуації на фронті.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача акцентували увагу на найбільш активних напрямках, зокрема Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. За останню добу відбулося 188 бойових зіткнень, внаслідок яких втрати російських військ перевищили тисячу осіб.

Сирський підкреслив, що українські сили активно захищають свої позиції, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках, запобігаючи просуванню армії РФ вглиб території, а також намагаючись не допустити виходу ворога на адміністративні межі Дніпропетровської області.

Головнокомандувач звернув увагу на важливість утримання позицій у прикордонних Курській і Бєлгородській областях, зазначивши, що українські сили продовжують контролювати ситуацію, не даючи російським військам спокою.

На засіданні також обговорювали розвиток безпілотних технологій для захисту тилових міст, а також заходи для стримування штурмів та ударів DeepStrike по території Росії. Формуються нові екіпажі дронів-перехоплювачів, триває навчання винищувачів, а потреба у високотехнологічних безпілотниках залишається на високому рівні.

Огляд бойових дій у Курській області РФ

6 серпня 2024 року в Росії повідомили про прорив українських військ через кордон та їхнє просування на території Курської області. Ця операція дозволила відтягнути російські сили від Сумщини, Харківщини та Донеччини.

Міжнародна спільнота відреагувала по-різному: США та ЄС підтримали право України на захист, Німеччина не заперечувала використання переданої зброї, а Китай закликав до деескалації конфлікту.

12 серпня 2024 року Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердили наступальну операцію в Курській області.

14 грудня 2024 року Зеленський повідомив про участь військових Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, а також про їхні втрати. Згодом українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдат, що стало підтвердженням участі КНДР у війні.

26 квітня 2025 року Генштаб ЗСУ спростував заяви російського командування про завершення бойових дій у Курській області, підтвердивши, що оборонна операція триває.

21 травня 2025 року президент Зеленський підтвердив, що ЗСУ продовжують активні бойові дії в Курській та Бєлгородській областях.

25 травня 2025 року Генштаб повідомив про взяття в полон 971 російського військового під час Курської операції, які стали основою для обміну “1000 на 1000”.

Станом на 25 червня, за даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак російської армії. Мапа DeepState свідчить, що ЗСУ вийшли з Курської області РФ та окупували кілька населених пунктів Сумської області.