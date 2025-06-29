Про це повідомив у своєму Facebook 20 окремий полк безпілотних систем: 20 окремий полк безпілотних систем

На Сіверському фронті українські військові захопили двох громадян Камеруну, які стверджують, що їх змусили підписати контракт з армією Росії. Про це повідомив 20 окремий полк безпілотних систем.

Ці чоловіки, які приїхали з Центральної Африки, запевняють, що їхня мета була зовсім іншою – вони планували поїздку до Росії для виготовлення шампуню та лікування зубів. Однак, по прибутті в аеропорт Москви, їх зустріли не як фахівців, а як потенційних солдатів, що підлягають використанню у військових діях, йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією полку, Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк підписали контракти з російською армією, отримавши обіцянку винагороди у 1 мільйон 100 тисяч рублів. “Це значно менше, ніж пропонують російським громадянам, але для Камеруну це пристойна сума”, – зазначили у повідомленні.

Полонені також розповіли, що на цьому напрямку воюють представники інших країн, зокрема Китаю та Зімбабве.

“Це все було під примусом. Мені запропонували вибір, приєднатись до армії. У мене забрали документи, речі та переодягли.”

В інтерв’ю полонені розповіли, що їх затримала міграційна служба, взяла відбитки пальців та інші аналізи, після чого почали змушувати підписати контракт з армією РФ. Після відмови вони опинились у камері, звідки їх “відвезли в армію”.

“В них є один бар’єр, який я дуже не люблю. Він називається расизм. Вибачте за цю тему, але ця проблема є, було складно жити там (в РФ – прим. редактора)”

Один з полонених поділився своїм досвідом життя з російськими військовими: