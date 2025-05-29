Проблеми переведення фахівців у піхоту на Запорізькому напрямку

Раніше, як розповідає в ексклюзивному матеріалі Суспільного на YouTube, головний сержант батальйону 110 бригади Тероборони на позивний “Граніт” повідомив про випадки переведення операторів дронів у піхотні підрозділи. Детальніше дивіться в ексклюзивному матеріалі Суспільного.

На Запорізькому напрямку військові висловлюють занепокоєння через переведення кваліфікованих фахівців, таких як оператори дронів та логісти, до піхотних підрозділів. Вони вважають, що така практика негативно впливає на мотивацію бійців і може призводити до самовільного залишення частини (СЗЧ).

Ситуація з рекрутингом також викликає тривогу: новобранців часто переводять у піхоту, незважаючи на їхні початкові домовленості та спеціалізації. Троє військових, які виконують бойові завдання на Запоріжжі, поділилися своїми спостереженнями на умовах анонімності.

Один з військових розповів, що знає про випадки, коли новобранців, за наказом командування, переводять у підрозділи, до яких вони не планували потрапити. “Як можуть новобранці довіряти рекрутингам, якщо їх можуть кинути куди завгодно? Рекрути шукають можливості служити разом з друзями або родичами, але часто отримують накази, які змінюють їхні плани”, – зазначив він.

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади підкреслюють, що такі ситуації демотивують новобранців і підривають довіру до Збройних сил. “Що залишається військовослужбовцю? Або змиритися з ситуацією, або піти у СЗЧ, втративши віру в ЗСУ”, – додав співрозмовник.

Другий військовий зазначив, що в армії почастішали випадки переведення фахівців, таких як оператори дронів, до піхоти. “Були випадки, коли пілотів БпЛА використовували для закриття дірок в обороні. Це призвело до масового переведення військовослужбовців у інші частини, де їхні навички цінують”, – розповів він.

Крім того, вже є приклади переведення логістів у піхоту. “Логістів переводять у піхотні підрозділи, що ускладнює забезпечення бойових частин. Без належного постачання боєприпасів, провізії та пального жоден підрозділ не зможе ефективно функціонувати”, – підкреслив ще один військовий.

Ця практика викликає занепокоєння серед військових, оскільки вона може негативно вплинути на бойову ефективність та моральний стан особового складу. Військові закликають керівництво враховувати професійні навички та бажання бійців при прийнятті рішень про переведення.