Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Військові України досягли значного успіху, збивши російський винищувач Су-35, що стало яскравим свідченням ефективності українських оборонних сил у боротьбі з агресією.

Цей інцидент відбувся під час активних бойових дій на сході країни, де українські пілоти продемонстрували високу майстерність та злагодженість у повітряному бою. Знищення Су-35 суттєво зменшує авіаційні можливості противника.

Згідно з інформацією з фронту, операція була здійснена за допомогою сучасних систем протиповітряної оборони, що дозволило виявити та нейтралізувати загрозу без жодних втрат серед українських військових.

“Знищення Су-35 – це не лише тактична перемога, а й потужний моральний удар по ворогу, який демонструє нашу готовність захищати кожен клаптик української землі.” – Офіційний представник ЗСУ

Цей випадок підкреслює важливість модернізації та підтримки української армії, а також свідчить про високий рівень підготовки особового складу.

Крім того, українська сторона продовжує закликати міжнародних партнерів до посилення підтримки у вигляді сучасного озброєння та техніки, що є необхідним для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.