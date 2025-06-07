Українські військові збили російський Су-35: важлива перемога в повітрі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Військові України досягли значного успіху, збивши російський винищувач Су-35, що стало яскравим свідченням ефективності українських оборонних сил у боротьбі з агресією.
Цей інцидент відбувся під час активних бойових дій на сході країни, де українські пілоти продемонстрували високу майстерність та злагодженість у повітряному бою. Знищення Су-35 суттєво зменшує авіаційні можливості противника.
Згідно з інформацією з фронту, операція була здійснена за допомогою сучасних систем протиповітряної оборони, що дозволило виявити та нейтралізувати загрозу без жодних втрат серед українських військових.
“Знищення Су-35 – це не лише тактична перемога, а й потужний моральний удар по ворогу, який демонструє нашу готовність захищати кожен клаптик української землі.”
Цей випадок підкреслює важливість модернізації та підтримки української армії, а також свідчить про високий рівень підготовки особового складу.
Крім того, українська сторона продовжує закликати міжнародних партнерів до посилення підтримки у вигляді сучасного озброєння та техніки, що є необхідним для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.
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