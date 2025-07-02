Українська розвідка встановила світові рекорди з морськими дронами MAGURA

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Книга рекордів України зафіксувала п’ять значних досягнень української воєнної розвідки, які стали можливими завдяки використанню морських дронів MAGURA. Офіційні сертифікати були вручені представникам Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Серед встановлених рекордів:

перше у світі потоплення бойових кораблів за допомогою морських дронів;

перше збиття бойового літака морським дроном;

перше збиття повітряної цілі морським дроном;

найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів: з 2023 по 2024 рік ГУР уразило 15 одиниць чорноморського флоту РФ;

найбільша кількість потоплених кораблів та катерів.

Перше у світі потоплення бойових кораблів

10 листопада 2023 року відбулося перше в історії потоплення бойових кораблів, зокрема великого десантного катера Д-144 “Серна” та десантного катера Д-295 “Акула”, здійснене за допомогою безпілотних морських апаратів “Magura”.

“Це не просто акт знищення ворожої техніки, а світове свідчення ефективної абсолютно нової техніки ведення бойових дій на морі. Вони назавжди увійдуть в історію військової справи, адже змінили підходи до ведення бойових дій на морі та в повітрі.” – Андрій Масюк, представник Книги рекордів України

Перше збиття бойового літака та повітряної цілі

Підрозділ Group 13 ГУР МО здійснив операцію, в результаті якої був знищений російський винищувач Су-30 за допомогою морського дрону “Magura V7”. Також дрон знищив гелікоптер Мі-8 у Чорному морі, що стало першим у світі випадком збиття повітряної цілі морським дроном.

“Це стало історичною подією, адже це перше збиття повітряної цілі морським дроном.” – Андрій Масюк, представник Книги рекордів України

Рекорди за кількістю уражень

З 2023 по 2024 роки ГУР МО уразило 15 російських кораблів та катерів, з яких 8 одиниць було знищено. Ці досягнення також були зафіксовані у Книзі рекордів України.

Сертифікати були вручені начальнику ГУР Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем, а також бійцям підрозділу “Group 13”, які реалізують морські спецоперації з використанням дронів.

“Хочеться подякувати розробникам і виробникам цієї чудової техніки, яку ми разом розробили, виробляємо і використовуємо. Це дозволило досягти тих рекордів, про які ви тільки що почули.” – Кирило Буданов, начальник ГУР

Буданов зазначив, що ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність, ставши “найкращою в світі”, оскільки ніхто інший не зміг потопити кораблі на даному етапі.

Командир підрозділу Group 13 підкреслив, що за його успіхами стоїть команда, яка ризикує своїм життям для досягнення результатів.

“Велика вдячність виробникові, який швидко реагує на наші запити. Це дозволяє нам швидко адаптуватися до змін, які влаштовує ворог.” – Командир підрозділу Group 13

Він також розповів про новий дрон Magura V7, який був побудований з нуля і має багато нових компонентів, що зробило його ефективним у першій місії.

Представник ГУР Євген Єрін повідомив, що національні рекорди розвідників можуть бути номіновані до “Книги світових рекордів Гіннеса”.

Станом на червень 2025 року операторами ГУР було уражено 22 повітряні та морські цілі, з яких 15 знищено.