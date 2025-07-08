Українські військові утримують оборону на Лиманському напрямку попри атаки ворога

Як повідомляє офіцер третього механізованого батальйону 115 ОМБр Олександр Косюк в ефірі телемарафону “Єдині новини” на YouTube

На Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, проте українські військові демонструють позитивні результати в кількох зонах. Про це 8 липня в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив офіцер третього механізованого батальйону 115 окремої механізованої бригади Олександр Косюк.

“Ситуація зараз тяжкувата, але ми маємо успіх у декількох районах, оборона стоїть стійко. Можна сказати, що цей наступ противника захлинувся. Він зараз дуже сильно нарощує атаки, він повернувся до дронів на оптоволокні, ламає нам логістику і збільшилась кількість авіацій. Але зараз їхній успіх закінчився на дану секунду.” – Олександр Косюк

Офіцер зазначив, що якщо раніше російські штурми проводилися малими групами, то тепер їхня чисельність значно зросла. У складі однієї групи може бути 20-25 осіб, які діляться на підгрупи по два-три бійці та тривалий час накопичуються на різних ділянках фронту.

“Вони хочуть дуже сильно забрати зараз певну ділянку фронту, зробити собі висоти, але в них це не вдається.” – Олександр Косюк

Військовий також підкреслив, що російські війська намагаються захопити висоти для розгортання FPV-дронів на оптоволокні, що дозволить їм порушити українську логістику та просуватися далі.

“Раніше ми згідно з тактикою брали висоти, а зараз згідно ще й з дронів, бо втрачено населений пункт Нове – це дуже велика висота й перевага. Після того, як вони взяли цей населений пункт, то в нас почались проблеми в логістиці.” – Олександр Косюк

Косюк також повідомив про виявлення російського FPV-дрона з камерою GoPro, який без бойової частини проводить розвідку вдень, а вночі передає цілі для оптоволоконного дрона.