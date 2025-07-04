Навички стрільби з помпових рушниць для боротьби з FPV-дронами у ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У рамках базової загальновійськової підготовки всі військовослужбовці отримають навички стрільби з помпових рушниць, що є важливим елементом у боротьбі з FPV-дронами. Цю інформацію озвучили представники Генштабу під час пресконференції.

Начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковник Євген Межевікін, зазначив, що таке навчання сприятиме підвищенню ефективності протидії безпілотникам у бойових підрозділах.

“Ми впроваджуємо штатні одиниці з помповими рушницями для бойових підрозділів. Засобів для цього вистачає. Навчання із такими рушницями проходитимуть на БЗВП усі.” – Євген Межевікін

Генштаб також повідомив, що для підготовки військовослужбовців до протидії різним типам безпілотників до курсу БЗВП додано дві додаткові доби, одна з яких буде присвячена навчанням зі стрільби з помпових рушниць.

Протидія безпілотним літальним апаратам є одним з ключових напрямків адаптаційного курсу, який військовослужбовці проходитимуть у своїх частинах після завершення БЗВП.

Тривалість адаптаційного курсу складає два тижні, але за рішенням командира ОТУ може бути скорочена до 5-6 діб в залежності від тактичних умов. Цей курс також проходитимуть військовослужбовці, які були перепризначені з інших видів військ та прибули до бойових частин.