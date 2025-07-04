Навички стрільби з помпових рушниць для боротьби з FPV-дронами у ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У рамках базової загальновійськової підготовки всі військовослужбовці отримають навички стрільби з помпових рушниць, що є важливим елементом у боротьбі з FPV-дронами. Цю інформацію озвучили представники Генштабу під час пресконференції.
Начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковник Євген Межевікін, зазначив, що таке навчання сприятиме підвищенню ефективності протидії безпілотникам у бойових підрозділах.
“Ми впроваджуємо штатні одиниці з помповими рушницями для бойових підрозділів. Засобів для цього вистачає. Навчання із такими рушницями проходитимуть на БЗВП усі.”
Генштаб також повідомив, що для підготовки військовослужбовців до протидії різним типам безпілотників до курсу БЗВП додано дві додаткові доби, одна з яких буде присвячена навчанням зі стрільби з помпових рушниць.
Протидія безпілотним літальним апаратам є одним з ключових напрямків адаптаційного курсу, який військовослужбовці проходитимуть у своїх частинах після завершення БЗВП.
Тривалість адаптаційного курсу складає два тижні, але за рішенням командира ОТУ може бути скорочена до 5-6 діб в залежності від тактичних умов. Цей курс також проходитимуть військовослужбовці, які були перепризначені з інших видів військ та прибули до бойових частин.
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