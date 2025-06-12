Втрати російських військ досягли мільйона – заявив Андрій Сибіга

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловився щодо значних втрат російських військ у війні проти України, які досягли 1 мільйона. Він зазначив, що за понад три роки повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної мети. Цю інформацію він оприлюднив у соціальній мережі Х.

“Сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитих і поранених у бою. 1 000 000 втрачено даремно – Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне.” – Андрій Сибіга

Міністр підкреслив, що Україна не є ініціатором цієї війни і прагне її завершення. Проте, за його словами, Росія активно перешкоджає мирним ініціативам, відмовляється від припинення вогню та зустрічей лідерів, продовжуючи агресію.

“Тиск на агресора має бути посилений. Військове та політичне керівництво Росії має нести відповідальність за цю варварську та незаконну агресію. Усі російські злочинці, які скоїли злочини в Україні, мають постати перед правосуддям.” – Андрій Сибіга

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 12 червня, загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року становлять 1 000 340 солдатів.

Зокрема, у 2022 році окупанти втратили 106 720 військових (в середньому 340 осіб на добу), у 2023 році їхні втрати склали 253 290 осіб (в середньому 693 солдати на добу), а у 2024 році – 430 790 солдатів (в середньому 1 177 осіб на добу). У 2025 році, станом на 4 червня, втрати російського війська вже перевищили 200 000 осіб, що в середньому становить 1 286 солдатів на добу.