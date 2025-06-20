Андрій Сибіга про заяву Путіна: російський солдат приносить смерть

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив свою думку щодо недавньої заяви президента Росії Володимира Путіна, який стверджує, що “де ступає нога російського солдата – там російська земля”. Цю реакцію Сибіга оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

“Серед усіх божевільних заяв Путіна сьогодні особливо виділяється одна – про ногу російського солдата. Насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить лише смерть, руйнування та спустошення.” – Андрій Сибіга

Сибіга підкреслив, що Путін не переймається долею своїх солдатів, які гинуть в Україні:

“Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг.” – Андрій Сибіга

Міністр також зазначив, що кремлівський лідер не лише зневажає людське життя, але й ставить росіян “на коліна” всередині країни, в той час як його заяви служать лише для відволікання уваги від провалів у власному управлінні.

Сибіга закликав міжнародну спільноту не залишати Росії відчуття безкарності:

“Єдиний спосіб змусити Росію до миру – це збільшити підтримку оборони України, завдати сильного удару по російській економіці, визнати Росію терористичною державою та повністю її ізолювати.” – Андрій Сибіга

Окрім того, Сибіга розкритикував цинічну реакцію Путіна на заклики міжнародної спільноти до припинення війни. На фоні зусиль США та інших країн, спрямованих на досягнення миру, кремлівський лідер продовжує демонструвати агресивні наміри щодо нових територіальних захоплень.

У той же день Путін повторив, що “там, де ступає російський солдат, – це російська територія”, а також знову озвучив пропагандистську тезу про “єдиний народ” українців і росіян, намагаючись виправдати своє вторгнення в Україну.