Тимчасові технічні проблеми у застосунку Резерв+ – Міноборони України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
26 червня Міністерство оборони України повідомило про тимчасові технічні проблеми, що виникли в застосунку Резерв+. Користувачі також помітили збої у функціонуванні платформи.
Пресслужба Міноборони оприлюднила інформацію про ці труднощі через свої офіційні соціальні мережі.
“Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми.”
У відомстві зазначили, що сподіваються на стабілізацію системи протягом найближчих кількох годин.
У разі необхідності Міністерство оборони рекомендує користувачам скористатися PDF-версією військово-облікового документа.
Станом на 15 червня застосунок Резерв+ мав близько 4,5 мільйона користувачів, про що повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Крім того, 23 червня Міноборони спростувало інформацію про нібито збір даних застосунком Резерв+, зокрема щодо відстеження геолокації користувачів.
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