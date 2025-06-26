Тимчасові технічні проблеми у застосунку Резерв+ – Міноборони України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

26 червня Міністерство оборони України повідомило про тимчасові технічні проблеми, що виникли в застосунку Резерв+. Користувачі також помітили збої у функціонуванні платформи.

Пресслужба Міноборони оприлюднила інформацію про ці труднощі через свої офіційні соціальні мережі.

“Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми.” – Пресслужба Міноборони

У відомстві зазначили, що сподіваються на стабілізацію системи протягом найближчих кількох годин.

У разі необхідності Міністерство оборони рекомендує користувачам скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Станом на 15 червня застосунок Резерв+ мав близько 4,5 мільйона користувачів, про що повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім того, 23 червня Міноборони спростувало інформацію про нібито збір даних застосунком Резерв+, зокрема щодо відстеження геолокації користувачів.