Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

Міністерство оборони України спростувало чутки про те, що застосунок “Резерв+” нібито збирає дані користувачів, зокрема відстежує їх геолокацію. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби відомства.

Нещодавно в соціальних мережах з’явилася інформація про можливий збір геоданих цим застосунком.

“Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+ – зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета – посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні.”

– Міністерство оборони України

У зв’язку з цим Міноборони підкреслює, що “Резерв+” не має функції відстеження геолокації. Єдиний доступ, який має застосунок, – це камера для сканування QR-кодів та надсилання сповіщень. У ньому відсутні GPS-трекери або інші приховані інструменти збору даних, що кожен користувач може перевірити самостійно в налаштуваннях.

Відомство також зазначає, що на жодному з опублікованих скріншотів немає доказів, що стосуються саме “Резерв+”. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, що може використовуватися в інших продуктах. Крім того, “Резерв+” не інтегрує модулі компанії InMobi, які згадуються в публікаціях.

“На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях.”

– Пресслужба Міноборони України

Крім того, у відомстві підкреслюють, що “Резерв+” використовує лише ті дані, які користувач надає самостійно через BankID, а також інформацію з реєстру “Оберіг”.

Раніше повідомлялося, що “Резерв+” став важливим інструментом для залучення до війська, і наразі його користувачами є майже 4,5 мільйони осіб.

Завдяки цьому сервісу було отримано 100 тисяч відгуків на вакансії у війську, згенеровано 200 тисяч електронних направлень на військово-лікарську комісію, а кожна третя відстрочка в державі оформлюється через “Резерв+”.

У найближчі 3-4 тижні в застосунку “Резерв+” з’явиться можливість сплати штрафів онлайн з 50% знижкою за неявку до територіального центру комплектування з певних причин.