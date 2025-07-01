Трагедія в Дорстені: загибель української матері та доньки

Як повідомляє медіа NTV

Міністерство закордонних справ України підтвердило трагічну загибель двох українських громадянок – матері, яка народилася у 1992 році, та її доньки, що з’явилася на світ у 2023 році. Цей жахливий випадок стався в місті Дорстен, розташованому в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Згідно з інформацією Генерального консульства України в Дюссельдорфі, тіла загиблих були виявлені 29 червня неподалік від їхнього місця проживання.

Наступного дня, 30 червня, правоохоронці затримали 16-річного українця, який самостійно з’явився на місце злочину та зізнався у скоєному.

В даний час за фактом події розпочато кримінальне провадження, а також проводиться розслідування, щоб з’ясувати, які стосунки були між затриманим та загиблими.

Крім того, Генеральне консульство в Дюссельдорфі звернулося до місцевих правоохоронних органів за додатковою інформацією. Дипломати активно працюють над встановленням контакту з родичами загиблих та затриманого.

Деталі вбивства українки та її доньки в Дорстені

Як повідомляє NTV, 29 червня на лісовій стежці в Дорстені було виявлено тіла 32-річної жінки та її однорічної доньки. Тіло матері помітив перехожий, який спочатку вирішив, що жінка просто спить. Тіло дівчинки було знайдено в кущах неподалік.

Відомо, що обидві українки проживали в Дорстен-Гольстерхаузені. За даними слідства, результати розтину підтвердили підозри щодо насильницької смерті.

У понеділок, 30 червня, прокуратура Німеччини повідомила, що 16-річний підліток зізнався у вбивстві жінки та її дитини.