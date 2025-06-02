Анна Колісник склала депутатські повноваження: антикорупційний контекст

Про це сайт регламентного українського парламенту

Анна Колісник, народна депутатка від фракції “Слуга народу”, вирішила скласти свої повноваження та подала відповідну заяву. Цю інформацію оприлюднено на сайті регламентного комітету Верховної Ради України.

Заява про складання мандату була подана Колісник ще 12 травня, а 2 червня комітет розглянув її та рекомендував Верховній Раді ухвалити рішення про припинення її депутатських повноважень.

У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висунули Колісник підозру у недостовірному декларуванні. За даними слідства, вона не вказала в електронній декларації за 2020 рік інформацію про оренду або володіння двома квартирами в Києві, часткою у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобілем. Загальна вартість незадекларованого майна перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав її винною та наклав штраф у розмірі 1342 гривні за пропуск судового засідання. Проте, Колісник була звільнена від покарання через закінчення строків давності. У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Згідно з даними руху “Чесно”, Анна Колісник була обрана народною депутаткою Верховної Ради дев’ятого скликання у 2019 році від партії “Слуга народу” під номером 94 у списку, будучи безпартійною. Вона була членкинею фракції “Слуга народу” та входила до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Під час президентських виборів 2019 року Колісник була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у територіальному виборчому окрузі №168 (Харківська область).

Перед обранням народною депутаткою вона працювала судовою експерткою у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Анна Колісник здобула юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “міжнародне право”. Додаткову освіту вона отримала в Харківському національному університеті імені Каразіна за спеціальністю “управитель з адміністративної діяльності, економіст”.

Народилася вона у місті Лебедин Сумської області.

Варто зазначити, що 25 лютого 2025 року Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, якій у жовтні 2024 року було висунуто підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень.