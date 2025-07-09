Депортація українських дітей: роль Криму у злочинах Росії – Таміла Ташева

Про це написала Таміла Ташева у Facebook

На міжнародному заході в Брюсселі народна депутатка України Таміла Ташева поділилася інформацією про депортацію дітей з українських територій, які перебувають під контролем Росії, та акцентувала на ролі окупованого Криму в цій злочинній практиці. Вона зазначила, що ця проблема є частиною ширшої колонізаторської політики Росії.

“Депортація дітей – це не нова, а давно напрацьована практика росіян, частина ширшої колонізаторської політики. Вона почалася у Криму у 2014, одразу після окупації Криму. Саме Крим став полігоном для подальших злочинів на новоокупованих територіях.” – Таміла Ташева

За словами Ташевої, російські війська вивозять українських дітей до Криму, а звідти – вглиб Росії. Наразі зафіксовано 19,5 тисяч випадків примусового вивезення неповнолітніх українців.

“На жаль, маємо понад 19500 підтверджених випадків примусового переміщення українських дітей. Реальна кількість – імовірно значно більша. Ці діти вивозяться до Криму, а звідти – у глибину Росії, де їх усиновлюють, змінюють документи, позбавляють мови, ідентичності, родинного зв’язку. Для України питання повернення депортованих дітей – пріоритет.” – Таміла Ташева

Під час свого виступу Ташева також згадала про випадок, що стався на Херсонщині, коли 22 жовтня 2022 року 12 дітей з інвалідністю були примусово вивезені з “Олешківського дитячого будинку-інтернату” до психіатричної лікарні в Криму, незважаючи на наявність українських опікунів.

“Ця політика – системна та геноцидальна, вона є частиною ширшої стратегії знищення української ідентичності. Це не просто воєнний злочин, а цілеспрямована політика зміни демографічної ситуації на окупованих територіях. Уже 11 років триває окупація Криму і окремих територій на Донбасі, і стільки ж часу Росія намагається витіснити українців, представників корінних народів, замінюючи їх росіянами. Дітей при цьому використовують як інструмент війни та демографічного контролю. Паралельно відбувається мілітаризація: через структури на кшталт “Юнармії”, де їх із раннього віку залучають до ідеологічної підготовки та виховують у дусі ворожості до всього українського.” – Таміла Ташева

У панельній дискусії, організованій Wilfried Martens Centre for European Studies, також взяли участь Марк Лейті, радник PR Army, колишній очільник стратегічних комунікацій НАТО, та інші експерти. Модератором дискусії був Віт Новотни, старший науковий співробітник Martens Centre.