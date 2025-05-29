Веніславський про мобілізацію, виїзд за кордон та військові обстеження в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Федір Веніславський, народний депутат від партії “Слуга народу”, висловив думку, що рівень мобілізації в Україні залишається на достатньому рівні, що дозволяє компенсувати безповоротні та санітарні втрати в Збройних силах. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу в Медіацентрі.

Він зазначив, що, хоча бажано мати вищі темпи мобілізації, наявні показники є достатніми для підтримки обороноздатності країни.

Окрім того, Веніславський підкреслив, що питання виїзду чоловіків мобілізаційного віку за кордон активно обговорюється в парламенті. За його словами, існує спільна думка серед різних фракцій про необхідність вирішення цього питання, щоб уникнути втрати молоді, яка виїжджає за кордон і не може повернутися через обмеження для осіб віком від 18 до 60 років.

Він також додав, що розглядається можливість не обмежувати право на виїзд для громадян до 23-24 років, особливо для тих, хто навчається за кордоном, щоб вони могли відвідувати Україну.

Веніславський акцентував, що це дуже важливе питання, яке потребує термінового вирішення, і висловив сподівання, що найближчим часом в парламенті з’являться відповідні ініціативи, які отримають підтримку.

Крім того, він повідомив, що понад половина осіб, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, пройшли повторне військово-лікарське комісійне обстеження. За його словами, 99% з них тепер визнані придатними до військової служби, що свідчить про те, що попередній статус обмеженої придатності міг бути використаний як лазівка.

Він уточнив, що 50% осіб, які пройшли повторне обстеження, визнані непридатними без застережень, тоді як інша половина отримала статус придатності з певними обмеженнями, наприклад, для служби в тилових або забезпечувальних частинах.

На запитання про можливість демобілізації, Веніславський застеріг від надмірного оптимізму, зазначивши, що найближчим часом цього не варто очікувати.