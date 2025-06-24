Олександр Мережко відкликав кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє The Telegraph

Олександр Мережко, народний депутат України та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, відкликав свою кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це рішення стало відомим завдяки повідомленням у ЗМІ, зокрема The Telegraph та Newsweek.

Заява про відкликання була подана 23 червня. Мережко зазначив, що втратив “будь-яку віру” у можливість Трампа завершити війну в Україні.

Депутат підкреслив, що Трамп “практично не відреагував” на нещодавні удари по Києву, вказуючи на те, що “він обрав шлях умиротворення”.

Обговорюючи дії Трампа на Близькому Сході, Мережко висловив розуміння його позиції щодо Ізраїлю, оскільки “Іран заявив, що хоче знищити Ізраїль”, але також зауважив, що “Росія також хоче знищити Україну”.

“Хотів би я, щоб він зробив те саме для України… Росія та Іран допомагають один одному. Трамп має бути послідовним і допомагати Україні.” – Олександр Мережко

Згідно з інформацією The Telegraph, 24 червня республіканець Бадді Картер звернувся до Нобелівського комітету з проханням висунути Трампа за його “історичну роль” у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також за запобігання отриманню Іраном найсмертоноснішої зброї.

21 червня уряд Пакистану оголосив про своє рішення висунути Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році, відзначаючи його “рішуче дипломатичне втручання” під час конфлікту між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Мережко висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році, сподіваючись, що під час другої каденції Трамп зможе сприяти миру в Європі, дотримуючись принципів міжнародного права та Статуту ООН.