Нардепу Євгену Шевченку висунули нову підозру у шахрайстві на 14,5 млн грн

Як повідомляє в інтерв’ю програма “Різні люди”, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що народний депутат Євгеній Шевченко був залучений для комунікації з невизнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

11 липня 2025 року стало відомо про нову підозру, яку Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань висунули народному депутату Євгену Шевченку. Він вже з листопада 2024 року перебуває під вартою за звинуваченням у державній зраді.

Хоча правоохоронці не називають його прізвище, з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде саме про Шевченка. За даними слідства, він вимагав хабар у розмірі 14,5 мільйонів гривень від української компанії за безперешкодну доставку мінеральних добрив з Білорусі. Гроші надходили на рахунки фірми, що належить його сину.

“Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші у однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14,5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа.”

Слідство також має інформацію про те, що Шевченко міг отримувати регулярні “відкати”, пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на постачання добрив.

На основі зібраних доказів, нардепу висунули підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Раніше, у листопаді 2024 року, Шевченку вже було висунуто підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України), і йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно з даними слідства, народний депутат систематично поширював проросійські наративи у своїх виступах та інтерв’ю, а також публікував у соціальних мережах висловлювання, що шкодять інформаційній безпеці України.

Печерський районний суд Києва неодноразово продовжував термін тримання під вартою Шевченка, останнє продовження відбулося 18 червня 2025 року – до 14 серпня.

Ця справа має свою передісторію: у квітні 2021 року Шевченко відвідав Мінськ і зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якого не визнають багато країн. Через це у травні 2021 року його виключили з парламентської фракції “Слуга народу”.

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Шевченко був залучений до комунікації з Лукашенком.

У листопаді 2024 року нардеп звернувся до Дональда Трампа з проханням допомогти зупинити “скочування України в диктатуру” та закликав президента Володимира Зеленського до діалогу з Росією. В Офісі президента це назвали плутаниною в питаннях національної безпеки.

Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов зазначив, що наразі Шевченко не має жодного стосунку до українських розвідувальних структур.