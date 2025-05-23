Про це повідомили у парламентському комітеті з питань молоді і спорту

Народні депутати України зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №13309, який має на меті підтримку Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”). Ініціатори вважають, що ухвалення цього документа сприятиме зміцненню національно-патріотичного виховання серед молоді.

Відповідно до інформації з парламентського комітету з питань молоді і спорту, основна мета постанови полягає в наданні рекомендацій уряду, органам виконавчої влади та місцевим самоврядуванням для забезпечення ефективного функціонування гри “Джура”. Автори документа також акцентують увагу на існуючих проблемах, таких як нестача кадрів, відсутність стабільного фінансування та недостатня координація заходів.

Проєкт постанови пропонує визнати гру “Джура” важливим інструментом національно-патріотичного виховання, а також пріоритетним засобом громадянської освіти, що відповідає ціннісним орієнтирам українського суспільства.

Серед ключових рекомендацій – ініціювати розгляд питання про забезпечення сталого розвитку гри на рівні уряду та передбачити її фінансування у державному бюджеті на 2026 рік. Також документ передбачає посилення ролі Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, що відповідатиме за організацію та методичне супроводження гри, з відповідним збільшенням штатної чисельності.

Народні депутати підкреслюють важливість інтеграції гри “Джура” в освітню систему, закріплення її як складової освітнього процесу, а також проведення активної інформаційної кампанії за участю Міністерства культури, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки для популяризації гри серед учнів та громадськості.

Комітет з питань молоді і спорту планує розглянути цей проєкт постанови на виїзному засіданні, яке відбудеться 28 травня 2025 року в Івано-Франківську.

Всеукраїнська гра “Джура”

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) має на меті формування у дітей та молоді патріотичної свідомості, громадянської стійкості та високих моральних якостей. Вона виховує особистостей, які цінують духовно-культурні традиції українського народу та мають необхідні компетенції для реалізації свого потенціалу в сучасних умовах.

Гра є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів і включає військово-спортивні, туристичні, інтелектуальні та творчі змагання. Організація гри базується на учнівському самоврядуванні, яке спирається на традиції козацького кола та народного віча.

Ініціатива реалізується Міністерством освіти і науки України за підтримки інших міністерств, відомств і громадських організацій. З 2009 року гра проходить на загальнонаціональному рівні, а з 2015 року стала частиною Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Основні види змагань у грі “Джура”

Гра включає різноманітні військово-спортивні та туристичні змагання, серед яких:

Впоряд – стройова підготовка з оцінкою зовнішнього вигляду, організованості та виконання маршових пісень;

Народна боротьба “Навхрест” – традиційна українська боротьба-гра без спеціальної підготовки;

Смуга перешкод із козацькою легендою та подоланням різних перешкод;

Стрільба з автоматичної або пневматичної зброї, а також гра “Страйкбол”;

Гра “Пластун” – командна інтелектуально-екстремальна гра з елементами військово-спортивних та туристичних завдань;

Теренова гра – тактична гра із застосуванням страйкболу;

Змагання “Рятівник” з надання першої долікарської допомоги та елементами рятувальних робіт.

До додаткових видів входять інтелектуальні змагання з історії України (“Відун”), творчо-мистецькі звіти (“Ватра”) та оцінка побуту під час таборування (“Бівак”).