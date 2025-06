Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Нью-Йорку відбулася презентація українського мюзиклу “Тигролови” (The Hunters and the Hunted) у форматі драматичного читання. Цей захід пройшов у студії Open Jar на Бродвеї, де зібралися шанувальники театру та української культури.

Мюзикл створено на основі однойменного роману Івана Багряного. У розробці проєкту брали участь Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк та Богдан Решетілов, а режисеркою читання виступила Ліза Рафферті.

“Цей чудовий мюзикл, ця історія про хоробрість та спротив, апелює до сьогодення. Історія українська, але за масштабом та актуальністю справді універсальна. Для мене велика честь долучитися до цього проєкту.” – Ліза Рафферті

Читання на Бродвеї включало 11 пісень, які були перекладені англійською мовою, а також фрагменти діалогів. Музичний супровід забезпечував український піаніст Руслан Рамазанов, що додав особливого звучання до вистави.

“Цей проєкт важливий не лише як художній твір, а як спроба донести до світу правду про українське минуле, яка досі недостатньо відома через десятиліття російської й радянської дезінформації.” – Кирило Бескоровайний

Стю Стюарт, професор Гарвардського університету та лауреат премій “Тоні” і “Обі”, також поділився своїми враженнями про “Тигроловів”, зазначивши, що відомий вислів з роману Багряного “Сміливі завжди мають щастя” відображає дух Америки.

Прем’єра мюзиклу в Україні відбулася 2 червня 2023 року в Київському національному театрі оперети, а наступний показ заплановано на 29 червня 2025 року.

Сюжет мюзиклу

Мюзикл, як і роман, розповідає про Григорія Многогрішного – молодого українського інженера-авіатора, якого радянська влада засудила до 25 років ув’язнення. Під час етапування він здійснює відчайдушну втечу з “ешелону смерті”, стрибаючи з потяга в сибірську тайгу.

Після важкої боротьби за виживання у диких нетрях Григорій знаходить прихисток у родині Сірків – українських переселенців, які живуть у гармонії з природою та полюють на тигрів. Тут він не лише знаходить безпечне місце, а й справжнє кохання.

Однак майор НКВС Медвин має намір знайти та знищити Григорія, що додає напруги до сюжету.