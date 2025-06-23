Візит командувача Нацгвардії Півненка до військових на Донеччині

Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у своєму Telegram-каналі

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко здійснив візит до українських військових, які виконують бойові завдання на Донеччині. Він відвідав 12-ту бригаду спеціального призначення “Азов”, 3-тю бригаду оперативного призначення “Спартан” та 14-ту бригаду оперативного призначення “Червона Калина”. Цю інформацію він оприлюднив у Telegram.

Під час свого візиту Півненко зазначив, що російські війська щодня зосереджують значні зусилля на Донеччині, завдаючи численних артилерійських та авіаційних ударів. Він також заслухав доповіді командування бригад про оперативну ситуацію в ключових напрямках, таких як Покровське та Торецьке.

“Обговорено актуальні виклики, зокрема інтенсивні піхотні штурми противника, застосування ним дронів різного типу, використання автомобільної техніки та мотоциклів для маневрених атак. Гвардійці успішно адаптуються до цих тактик, знищуючи десятки одиниць ворожої техніки та нейтралізуючи штурмові групи. Особливу увагу приділено питанням забезпечення підрозділів, нарощування компонента безпілотних систем та РЕБ”.

За словами Півненка, протягом минулого тижня гвардійські підрозділи знищили 15 одиниць російської бронетехніки, 5 танків, 2 реактивні системи залпового вогню, 14 артилерійських систем, 71 одиницю автомобільної техніки та 13 складів боєприпасів і пального.