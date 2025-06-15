Андрій Полторацький отримав орден «За мужність» за успіхи в аеророзвідці

Про це 15 червня повідомила пресслужба 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Facebook

Андрій Полторацький, заступник командира підрозділу «Фенікс», відомий під псевдонімом «Пан», був нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня. Цю інформацію 15 червня оприлюднила пресслужба 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що під керівництвом Полторацького група аеророзвідки знищила сотні ворожих цілей на Донеччині, що свідчить про високу ефективність ударної безпілотної авіації прикордонників.

“Група аеророзвідки, яку він очолював, знищила сотні ворожих цілей на Донеччині, продемонструвавши ефективність ударної безпілотної авіації прикордонників.” – Пресслужба 3 прикордонного загону

Полторацький зазначив, що ще пів року тому російські війська мали значну перевагу в кількості дронів, але тепер ситуація змінюється на користь українських підрозділів, які мають кращі безпілотні апарати.

Офіцер присвячує цю нагороду своїй дружині та батькам. Він також розповів про одну з операцій на околицях окупованої Курдюмівки, де за наказом командира підрозділу було встановлено український прапор в рамках невеликої спецоперації.

“Був у нас такий випадок на околицях окупованої Курдюмівки на Донеччині. Був наказ від нашого командира підрозділу, що треба встановити український прапор – це була маленька спецоперація. Підготувались та встановили. Потім майже тиждень спостерігали за враженнями російських окупантів. День державного прапора був відсвяткований.” – Андрій Полторацький

Ця історія стала символом мужності та патріотизму, надихаючи українських захисників на нові перемоги.