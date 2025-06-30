Фейк про прорив російських військ до Дніпропетровщини спростовано

Згідно з даних мапи Мапи Deepstate

Станом на 29 червня, згідно з даними мапи DeepState, на території Дніпропетровщини утворилася “сіра” зона, яка в деяких місцях перевищує 800 метрів від межі області.

21 травня російські війська стверджували, що досягли межі Дніпропетровської області, зокрема в районі Новомиколаївки, що на Донеччині. Цю інформацію активно поширювали російські пропагандистські ресурси.

Однак, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та Силах оборони цю інформацію спростували. Військовослужбовець ЗСУ на позивний Стріла, чий підрозділ контролює цей напрямок, зазначив, що Новомиколаївка залишається під контролем українських військ.

“Фото на 99% постановочне. І зроблене десь в глибині їхньої оборони. Факт заходження в Дніпропетровську область в районі Новомиколаївки не підтверджується.” – військовослужбовець ЗСУ на позивний Стріла

Цю інформацію також підтвердив начальник відділу комунікацій ОТУ “Донецьк” Артем Мохнач:

“По тому, що вдалось зʼясувати, то це фейк, нікуди вони не зайшли.” – Артем Мохнач

Пресофіцер 37 окремої бригади морської піхоти Денис, відповідальний за Новопавлівський напрямок, також підтвердив, що проривів російських військ у їхній зоні відповідальності не зафіксовано, а деякі підрозділи перейшли в контрнаступ.

Речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов у програмі “Суспільне. Студія” зазначив, що на маршруті російських військ у бік Дніпропетровщини розташовано небагато населених пунктів, переважно поля, що полегшує просування армії РФ.

На цю інформацію відреагували також у Дніпропетровській ОВА. Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі підкреслив, що вихід російських військ на межу Дніпропетровщини є фейком.