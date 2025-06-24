Корупційна справа проти Василя Володіна та Олексія Чернишова

Як написав журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач у Facebook

Василь Володін, колишній державний секретар Міністерства розвитку громад та територій, став фігурантом справи разом із віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим. Нещодавно для нього була внесена застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах.

18 червня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід для Володіна, який передбачає тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.

“За одного з підозрюваних у справі колишніх посадовців Мінрегіону внесено заставу в повному обсязі, який визначений ухвалою слідчого судді ВАКС” – речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис

Володін наразі є членом правління НАК “Нафтогаз України”. Раніше цю компанію очолював віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов.

Передумови справи

13 червня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій були залучені високопосадовці. Серед підозрюваних виявилися колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.

Згідно з інформацією медіа, ці особи мають зв’язки з міністром Чернишовим.

“НАБУ і САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у ‘Нафтогаз’, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку” – журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач

На момент затримання міністр національної єдності Олексій Чернишов перебував у плановій відрядженні в країнах Європейського Союзу, про що повідомили у відомстві.

22 червня Чернишов повернувся в Україну і заявив, що з початку наступного тижня продовжить виконувати свої обов’язки в уряді.

23 червня він опублікував допис у Facebook, в якому зазначив, що прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб “розібратися в ситуації”.

Того ж дня, 23 червня, НАБУ та САП оголосили підозру Олексію Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. На момент вчинення злочину Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.