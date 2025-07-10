Дмитро Лубінець визнав помилку через фейковий звіт про Оленівку

Про це повідомляє Слідство.Інфо

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, визнав, що поширив неправдиву інформацію стосовно звіту ООН, в якому Росію називали організатором теракту в Оленівській колонії у липні 2022 року. Цю інформацію оприлюднили журналісти “Слідства.Інфо”.

30 червня на офіційних сторінках омбудсмана з’явився пост, в якому стверджувалося, що внутрішній аналіз ООН підтвердив причетність Міністерства оборони РФ до злочину в Оленівці. Лубінець тоді зазначив:

“Нарешті речі названо своїми іменами!”

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Проте журналісти “Слідства.Інфо” перевірили гіперпосилання, яке Лубінець додав до свого допису, і виявили, що звіт опублікований на сайті Centre for Human Rights in Armed Conflict – організації, яка не має жодного відношення до ООН або інших міжурядових структур.

Цей сайт був створений лише 22 травня 2025 року, а звіт про Оленівку з’явився там через кілька днів. На сайті немає жодних інших матеріалів або детальної інформації про діяльність Центру. У тексті розслідування чітко зазначено, що документ “не є доповіддю ООН”.

Після звернення журналістів, омбудсман визнав свою помилку.

“Було оприлюднено матеріал, що базувався, зокрема, на даних, наданих громадськими активістами. На жаль, з боку Секретаріату Уповноваженого не було проведено належної перевірки зазначеної інформації. Після виявлення недостовірності, публікацію було видалено. Висловлюємо вам свою вдячність за проявлену увагу та стурбованість. Приносимо вибачення за допущену помилку.” – Офіс Дмитра Лубінця

В офісі омбудсмана запевнили, що в майбутньому посилять контроль за перевіркою інформації перед її публікацією.

Журналісти також намагалися отримати коментар від Центру з прав людини в збройних конфліктах, але відповіді так і не отримали.