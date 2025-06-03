Дмитро Лубінець закликає ПАРЄ допомогти звільнити українських журналістів з російського полону

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, звернувся до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проханням про допомогу у звільненні українських журналістів, які опинилися в російському полоні. Це сталося під час онлайн-засідання Комітету ПАРЄ, що займається питаннями культури, науки, освіти та ЗМІ.

Лубінець підкреслив жахливі умови, в яких утримуються українські медійники на тимчасово окупованих територіях. Він зазначив, що Росія свідомо переслідує журналістів, які намагаються донести правду про війну, незаконно затримує їх, катує, позбавляє медичної допомоги та утримує в нелюдських умовах.

“Росія свідомо переслідує журналістів на ТОТ України – тих, хто фіксує правду про війну. Медійників незаконно затримують, катують, утримують у нелюдських умовах, позбавляють медичної допомоги.” – Дмитро Лубінець

Він також згадав про трагічні випадки, такі як смерть Вікторії Рощиної в російському полоні, викрадення Дмитра Хилюка в Київській області та утримання Ірини Данилович без належної медичної допомоги.

За словами омбудсмена, ці випадки є лише частиною сумної статистики. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано 823 злочини проти журналістів та медіа: 97 медійників загинули, 42 отримали поранення, а щонайменше 30 цивільних журналістів та один журналіст-комбатант залишаються в полоні.

“Ці імена – лише частина страшної статистики. За три роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 823 злочини проти журналістів та медіа в Україні: убито 97 медійників, 42 журналісти отримали поранення, щонайменше 30 цивільних українських медійників та одного журналіста-комбатанта Росія утримує в неволі.” – Дмитро Лубінець

Лубінець зазначив, що одним із можливих шляхів для сприяння звільненню журналістів є ухвалення тематичних резолюцій ПАРЄ. Він нагадав, що раніше асамблея вже приймала документи, що стосуються захисту прав журналістів і свободи слова, але зараз необхідні конкретні дії.

“Раніше асамблея ухвалювала резолюції, які стосуються журналістів, зокрема тих, хто постраждав від війни в Україні. У них ПАРЄ висловлює занепокоєння щодо свободи слова, прав журналістів та захисту їх від репресій та насильства. Але потрібні конкретні дії.” – Дмитро Лубінець

Омбудсмен також закликав міжнародну спільноту посилити політичний і дипломатичний тиск на Росію для звільнення всіх незаконно затриманих цивільних, зокрема журналістів.