Українські десантники взяли в полон 15 російських військових на Сумщині

Як повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

На території Сумщини українські десантники разом із сусідніми підрозділами захопили в полон 15 російських військовослужбовців. Серед затриманих переважають солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти.

Цю інформацію оприлюднило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

“Більшість з полонених – солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти рф. Ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні. У своїх підрозділах на території рф, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.”

Командування ДШВ повідомило, що російським військовим була надана необхідна медична та психологічна допомога. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які наразі перебувають у російському полоні.

На відео, яке було опубліковано, полонені розповіли про свої рідні місця. Серед зазначених регіонів були Кемеровська область, Санкт-Петербург, Курськ, Омськ, Красноярський край, Республіка Адигея, Республіка Комі, Киргизстан, Дагестан та тимчасово окупований Крим.