Українські десантники взяли в полон військових РФ на Курському напрямку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У суботу, 31 травня, українські десантники здійснили успішну операцію, в результаті якої взяли в полон групу військовослужбовців Російської Федерації на Курському напрямку. Цю інформацію оприлюднило Управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, «воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії рф на Курському напрямку. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози».

Полоненим була надана необхідна медична та психологічна допомога, що свідчить про гуманний підхід українських військових навіть у складних умовах війни.

Ці військовослужбовці можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які наразі перебувають у російському полоні, що підкреслює важливість таких операцій у контексті гуманітарних зусиль.