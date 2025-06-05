Ініціатива розформування комітету свободи слова у Верховній Раді: наслідки та дискусії

Як повідомляє Детектор медіа

У парламенті з’явилася ініціатива щодо розформування комітету Верховної Ради, що займається питаннями свободи слова. Причиною цього є недостатня кількість членів комітету. Голова комітету Ярослав Юрчишин підтвердив, що це питання активно обговорюється, і наразі тривають консультації щодо подальшої діяльності комітету.

Згідно з інформацією, що надійшла з парламентської більшості, деякі депутати пропонують ліквідувати комітет, стверджуючи, що немає охочих приєднатися до його складу, а також вказуючи на те, що в Україні ситуація зі свободою слова нібито є задовільною. Проте інші представники фракції «Слуга народу» виступили проти цієї ідеї, підкреслюючи, що це може негативно позначитися на іміджі України в контексті євроінтеграції.

Ярослав Юрчишин зазначив, що питання розформування комітету дійсно обговорюється, але наразі тривають консультації щодо кандидатури секретаря комітету, і це питання має бути вирішене до кінця червня.

Після голосування за дострокове припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник, її місце може зайняти прессекретарка фракції «Слуга народу», колишня журналістка Юлія Палійчук, якій можуть запропонувати посаду секретаря комітету свободи слова.

28 травня 2025 року помер секретар комітету свободи слова, народний депутат Сергій Швець. Наразі в комітеті працюють голова Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Євгеній Брагар та член комітету Нестор Шуфрич, який перебуває під вартою. Формально комітет продовжує функціонувати, але без секретаря, відповідального за підписання протоколів засідань і табелювання робочого часу.

Юлія Палійчук займає 150-те місце у списку «Слуги народу». Вона має досвід роботи журналісткою у виданнях «Газета 24», MIGnews, «РБК-Україна» та «Фокус». З 2019 року працює прессекретаркою, а з 2021 року – речницею фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Якщо Палійчук не складе присягу, наступним кандидатом на заміщення місця в парламенті стане Дмитро Слинько, який також має журналістський досвід і працював у «UA: Перший», журналі «Фокус» та «Кореспондент».

Звернення Громадської ради при комітеті свободи слова

Громадська рада при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова закликала парламент не допустити ліквідації комітету, підкреслюючи його критично важливі функції. У зверненні наголошується, що комітет відповідає за захист свободи слова, забезпечення права громадян на доступ до інформації, підтримку журналістів і ЗМІ, а також гарантії діяльності медіа та захист прав працівників ЗМІ.

Діяльність комітету особливо важлива в умовах війни, зокрема захист журналістів у зоні бойових дій, сприяння звільненню полонених працівників ЗМІ та фіксація злочинів Росії проти медіа.

“З обранням Ярослава Юрчишина головою комітету його роль значно посилилася. Зокрема, Комітет ініціював створення робочої групи для розробки механізмів протидії SLAPP-позовам – судовим процесам, що мають на меті тиск і залякування журналістів, правозахисників та активістів.”

У Громадській раді підкреслили, що розформування комітету призведе до втрати парламентського контролю за питаннями свободи слова та прав журналістів, що негативно вплине на євроінтеграційний імідж України. Вони закликали Верховну Раду забезпечити повноцінну роботу комітету та його доукомплектування.