Верховна Рада розглядає звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів

Про це народний депутат повідомив у Telegram

Верховна Рада отримала постанову №13343, яка стосується звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України. Ініціатором цього кроку став народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк, який поділився інформацією у Telegram.

“Головна причина – повний відкритий саботаж проведення митної реформи та порушення вже 5-ти місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці.” – Ярослав Железняк

Железняк також підкреслив, що вже другий рік поспіль спостерігається “зрив встановлених законом строків подання Бюджетної декларації”. Він акцентував увагу на “систематичних проблемах з фінансуванням Бюджету”.

Серед інших причин, які спонукали до подання цієї постанови, депутат зазначив, що Марченко погоджував усі “популістичні бюджетні побажання” офісу президента. Як приклад він навів фінансування Нацкешбеку, марафону, роздачу “тисячі Зеленського” та закупівлю ядерних реакторів.

“Через 5 років та 2 місяці на посаді – це черговий приклад, що з чиною системою будь-яка людина в середині втрачає принципи. Безмовно погоджуючись з будь-якими командами ОП, в тому числі і відверто корупційними.” – Ярослав Железняк

Крім того, народний депутат зазначив, що міністр фактично самоусунувся від виконання своїх обов’язків, передавши на “аутсорс” усі фінансові відомства міністерства офісу президента.