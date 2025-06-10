Верховна Рада розглядає звільнення Ольги Стефанішиної через скандал з АРМА

За даними медіа Українська правда

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, що передбачає звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністерки юстиції. Цей документ став доступним на офіційному сайті парламенту.

Ініціаторами даної постанови виступили п’ять депутатів від фракції “Європейська Солідарність”: Олексій Гончаренко, Олег Синютка, Володимир Арʼєв, Максим Саврасов та Софія Федина.

Гончаренко зазначив, що основою для цієї ініціативи став журналістський матеріал, опублікований Українською правдою. У ньому йдеться про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у Києві, компанії, пов’язаній з Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної.

Депутати вимагають тимчасового усунення Ольги Стефанішиної від виконання обов’язків до завершення розслідування та з’ясування всіх обставин справи.

У відповідь на публікації журналістів, Стефанішина заявила у Facebook, що не має жодного стосунку до справ свого колишнього чоловіка, назвавши згадку свого імені у матеріалі “маніакальною спробою вплести мене у справи колишнього чоловіка”. Вона підкреслила, що їхні контакти обмежуються лише питаннями виховання дітей.

“Так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років пов’язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому.” – Ольга Стефанішина

4 червня журналісти Української правди опублікували розслідування, в якому стверджується, що в березні 2025 року АРМА визначило компанію, яка управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і ця компанія може бути пов’язана з родиною Стефанішиної.

Згідно з інформацією джерел видання в політичних, бізнесових та правоохоронних колах, Михайло Стефанішин з 2024 року нібито є тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах.

Також повідомляється, що він пов’язаний із консорціумом “КАМпарітет”, який у 2024-2025 роках отримав у управління чотири значущі активи, серед яких і Будинок профспілок. Це єдина приватна компанія, яка менш ніж за рік виграла одразу чотири конкурси АРМА на пошук управителя.

Журналісти зазначають, що першим директором “КАМпарітету” став Тарас Голуб, який раніше був радником Стефанішиної. Колишнього чоловіка посадовиці з Голубом пов’язує неурядова організація European Ukrainian Council for Cooperation and Development: перший підписував меморандуми від імені Стефанішиної, а другий був співзасновником цієї організації.

Крім того, видання припускає, що експодружжя Стефанішиних підтримує добрі стосунки, адже наприкінці 2022 року, через п’ять років після розлучення, Ольга Стефанішина запросила колишнього чоловіка на зустріч з митрополитом Епіфанієм.