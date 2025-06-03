Дострокове припинення повноважень Анни Колісник у Верховній Раді

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови №13337, що стосується дострокового припинення депутатських повноважень Анни Колісник, яка представляє фракцію “Слуга народу”. Це сталося після того, як нардепка подала заяву про відмову від мандату. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті парламенту. Тепер документ чекає на розгляд у Верховній Раді.

Відомо, що Колісник подала заяву про складання своїх повноважень ще 12 травня. 2 червня комітет розглянув її звернення та рекомендував ухвалити постанову в цілому.

Деталі про Анну Колісник

У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За даними слідства, вона не вказала в електронній декларації за 2020 рік інформацію про оренду та володіння двома квартирами в Києві, часткою у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобілем. Загальна вартість незадекларованого майна перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною та наклав штраф у розмірі 1342 гривні за пропуск судового засідання. Однак, її звільнили від покарання через закінчення термінів давності. У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Згідно з даними руху “Чесно”, Колісник була обрана народною депутаткою Верховної Ради 9 скликання у 2019 році від партії “Слуга народу” під номером 94 у списку як безпартійна. Вона є членкинею фракції та парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Під час президентських виборів 2019 року Колісник була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у територіальному виборчому окрузі №168 (Харківська область).

Перед тим, як стати народною депутаткою, Колісник працювала судовою експерткою у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Вона здобула юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “міжнародне право” та другу вищу освіту в Харківському національному університеті імені Каразіна за спеціальністю “управитель з адміністративної діяльності, економіст”. Народилася у місті Лебедин Сумської області.

25 лютого 2025 року Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, якій у жовтні 2024 року було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень.