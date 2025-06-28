Про це повідомили у Telegram руху “АТЕШ”
На тимчасово окупованих територіях Донецької області агент військово-партизанського руху “АТЕШ” здійснив підпал релейної шафи на залізничній лінії, яку Росія використовує для перевезення військових вантажів. Про це стало відомо з повідомлення в Telegram руху “АТЕШ”.
Диверсія відбулася неподалік Ясинуватої – міста, що контролюється російськими бойовиками. Релейну шафу підпалили на напрямку до Донецька, де проходить важливий маршрут для армії РФ, як зазначили представники руху.
Рух “АТЕШ” завдав удару по логістичним ланцюгам окупантів у Донецькій області. У безпосередній близькості до цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, через які постійно проходять вантажі для забезпечення окупаційних сил.
У своєму повідомленні активісти додали:
“Ми вибрали підходящий момент для удару, і як наслідок потяг із паливом для окупантів прибув із значним запізненням, що порушило плани ворога.”
Ця диверсія також була проведена, щоб нагадати російським окупантам, що Україна є незалежною та вільною країною, а Донецьк завжди залишатиметься українським, підкреслили в “АТЕШ”.
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