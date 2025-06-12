Українські пілоти отримали європейські ліцензії після навчання в Чехії

Про це повідомило міністерство закордонних справ Чехії

12 червня в Чехії завершився дворічний навчальний проєкт, в рамках якого вісімнадцять українських пілотів отримали європейські ліцензії, що відповідають стандартам Європейського Союзу. Цю інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ Чехії.

Проєкт реалізовувався за участі як академічних, так і приватних організацій Чехії. Чеський технічний університет у Празі підготував навчальні матеріали, що відповідали європейським стандартам, а також провів аналіз української навчальної програми.

Практична частина навчання проходила у льотній школі F-AIR, яка розташована в аеропортах Карлових Вар та Бенешова.

“Проект навчання пілотів – це приклад конкретної та ефективної допомоги, яку Чеська Республіка надає Україні. Йдеться не лише про відновлення авіації – ми допомагаємо людям отримати перспективу, кваліфікацію та впевненість у майбутньому. Це суть нашої місії.” – Томаш Копечний, представник уряду Чехії з питань відбудови України

Часткове фінансування проєкту здійснювалося Сполученими Штатами Америки. Проте після приходу до влади Дональда Трампа у 2025 році США призупинили підтримку навчання пілотів цивільної авіації.

Після завершення навчання українські пілоти успішно склали теоретичні та практичні іспити перед Управлінням цивільної авіації Чехії, отримавши європейський сертифікат – “Ліцензія комерційного пілота”. Ця ліцензія дозволяє працювати професійним пілотом не лише в країнах ЄС, а й в Україні та більшості інших країн світу.