Російські окупанти вбивають священнослужителів в Україні – заявив Денис Шмигаль

Як заявляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі

В Україні російські окупанти вчиняють жахливі злочини проти священнослужителів, включаючи викрадення, катування та вбивства. З 2014 року, за даними українського уряду, щонайменше 70 представників релігійних організацій стали жертвами цих злочинів.

Цю інформацію озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з генеральним секретарем Європейського євангельського альянсу Яном Весселсом.

“З 2014 року російські окупанти вбили щонайменше 70 священнослужителів. Росія намагається знищити свободу совісті, переслідує протестантські громади, викрадає та катує священнослужителів, забороняє діяльність незалежних релігійних організацій.” – Денис Шмигаль

Крім того, прем’єр-міністр обговорив з Весселсом важливі гуманітарні ініціативи, серед яких особливу увагу приділено програмі розмінування.