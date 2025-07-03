Шмигаль підтримав Чернишова: лист прем'єра допоміг уникнути відсторонення

Відповідної лист Української правди

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підтримку від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який написав листа адвокату, пояснюючи, чому Чернишова не слід відсторонювати від посади. Цей лист став важливим елементом захисту Чернишова під час судового засідання.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач поділився інформацією у Facebook:

“Публікуємо лист від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на захист Олексія Чернишова, за допомогою якого адвокати віце-премʼєра намагались вплинути на ВАКС вчора під час засідання суду стосовно відсторонення Чернишова з посади. Запит адвокат Чернишова подав на Шмигаля 1 липня і, уявляєте, отримав лист-відповідь від премʼєр-міністра того ж дня – 1 липня.”

У своєму листі Шмигаль детально пояснив, які обов’язки Чернишова можуть виконувати інші особи в разі його відсутності, а які – ні. Наприклад, у разі відсутності Чернишова його функції можуть виконувати віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Шмигаль також підкреслив, що для виконання обов’язків Чернишова, міністр визначає, як розподіляти повноваження між заступниками, які їх виконують у разі його відсутності.

Глава уряду акцентував на важливості участі членів уряду у голосуванні:

“Виключно член уряду має право брати участь в голосуванні під час прийняття рішень Кабінетом Міністрів, що впливає як на якість прийняття рішень вищим органом в системі органів виконавчої влади, так і на кворум у відповідних засіданнях.”

У листі також зазначено, що у разі відсутності міністра, інші особи не мають повного обсягу повноважень, що може негативно вплинути на ефективність роботи міністерства.

Шмигаль підсумував свою позицію:

“У зв’язку з цим вважаємо, що відсторонення від посади Чернишова О.М. негативно вплине на роботу Уряду в цілому та Міннац’єдності зокрема.”

2 липня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення не відсторонювати Чернишова від посади міністра національної єдності.

Передісторія справи

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій фігурують високопосадовці. Серед підозрюваних – колишній держсекретар Мінрегіону та чинний член правління НАК “Нафтогаз України”.

Цю справу пов’язували з Чернишовим, оскільки НАБУ затримало двох його соратників, які працювали з ним у міністерстві.

Під час розслідування Чернишов перебував у відрядженні в країнах ЄС, про що повідомили у міністерстві. Після повернення 22 червня він заявив про намір продовжити роботу в уряді.

Наступного дня Чернишов відвідав НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”. Того ж дня йому було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Суд обрав йому заставу у 120 млн гривень, а також наклав ряд обов’язків до 27 серпня, включаючи заборону виїзду за межі України без дозволу.

2 липня ВАКС підтвердив рішення не відсторонювати Чернишова, а пізніше того ж дня за нього внесли заставу у повному обсязі.