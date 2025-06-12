Про це у Facebook повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ)

Українські полярники ухвалили рішення назвати великий айсберг, що дрейфує поблизу антарктичної станції “Академік Вернадський”, на честь морських дронів “Магура”. Ця назва також асоціюється з горою на Львівщині, а “Магура” є ім’ям крилатої доньки бога Перуна, яка вважається покровителькою воїнів.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook. Ідею назвати айсберг запропонувала користувачка Інна Фільтанович через Instagram.

Інна зазначила, що “Марічка”, “Sea baby” та “Магура” – це три назви українських морських дронів, які завдали значних втрат російським військам.

Назва “SeaBaby” раніше була присвоєна тюленятку моря Ведделла, яке у 2024 році стало першим, що народилося неподалік української станції “Академік Вернадський”. А “Марічка” – це ім’я одного з нових дизель-генераторів на станції, які були замінені у 2022 році, відповідно до британської традиції, де генераторам надають жіночі імена.

У НАНЦ вважають, що айсберг “Магура” стане логічним доповненням до цього тріо. Полярники планують подарувати авторці ідеї шеврон 30-ї української антарктичної експедиції.

8 березня до Антарктиди вирушила 30-та українська антарктична експедиція під керівництвом полярника та метеоролога Олександра Полудня. Учасники 29-ї експедиції повернулися до України на початку квітня після року роботи на станції “Академік Вернадський”, їхній шлях додому тривав два тижні.

Дрони “Магура” у бойових діях

31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону “Магура V5” українські спецпризначенці ГУР МО вперше у світі знищили повітряну ціль – два російські гелікоптери Мі-8.

На початку травня 2025 року український спецпідрозділ у співпраці з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі за допомогою морського дрона “Магура” знищив російський літак Су-30.

Українська полярна станція “Академік Вернадський”

Станція “Академік Вернадський” є єдиною українською антарктичною станцією, розташованою на мисі Марина острова Галіндез, за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона функціонує безперервно і виконує роль метеорологічної та географічної обсерваторії.

Основна мета станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді, що визначає всю її діяльність та роботу Національного антарктичного наукового центру.

Станція була заснована у 1947 році як британська станція Фарадей. У лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні, після чого станцію перейменували на честь видатного українського вченого Володимира Вернадського, першого президента Національної академії наук України.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції “Академік Вернадський”.

У серпні 2021 року для української антарктичної станції “Академік Вернадський” був придбаний криголам “Ноосфера”. Саме цей криголам у 1996 році доставив першу українську місію на колишню британську станцію “Фарадей”, яка тепер відома як “Академік Вернадський”.