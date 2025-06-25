Затримання в Київській області американця, розшукуваного за сексуальні злочини проти дітей

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора

У Київській області правоохоронці затримали 66-річного американця, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року через звинувачення у розбещенні дітей. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними американських правоохоронних органів, затриманий працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона. У період з 1984 по 1991 роки він скоїв низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. Після того, як Вищий суд штату Арізона виніс вирок, підозрюваний втік з США, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

“Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.” – Пресслужба Офісу генерального прокурора

Правоохоронці змогли ідентифікувати особу затриманого, а після проведення обшуку у його помешканні його затримали. Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту та подальшу екстрадицію.

Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманому інкримінують 15 пунктів кримінального законодавства, про що повідомили в Офісі генерального прокурора України.