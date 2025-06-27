Затримання довіреної особи Назарія Гусакова за шахрайство та опір поліції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 червня під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який був його довіреною особою. Встановлено, що саме цю картку використовував Назарій для збору коштів. Інформацію про затримання підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Згідно з даними слідства, затриманий чинив опір під час обшуків, намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, внаслідок чого правоохоронець отримав травми.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль, на якому він намагався втекти, вилучили та відправили на арештмайданчик. За опір поліції із застосуванням насильства передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

Ситуація з Назарієм Гусаковим

7 червня у соціальній мережі “Х” почали з’являтися дописи про львівського активіста Назарія Гусакова, який не відповідав на запитання щодо звітів про зібрані на лікування кошти. Цю ситуацію також обговорювали активісти, які брали участь у зборах для нього.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міського бюджету. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Садовий також висловив сподівання, що після початку допомоги від міста Назарій припинить збір грошей.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Назарій є учасником програми, яка забезпечує лікарськими засобами пацієнтів із спінальною м’язовою атрофією.

У коментарі Назарій заперечив всі звинувачення у шахрайстві, зазначивши, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. Він також додав, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, тоді як його потреба становить близько 40 флаконів. Гроші також потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.

22 червня Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження щодо зборів грошей на лікування Назарія Гусакова – за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вранці 27 червня правоохоронці провели обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі препарату “Еврісді”. Обшуки були спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних грошей та встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.