Екстрадували організатора злочинної групи підпалів в Україні

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України

На Одещині, через пункт пропуску “Орлівка”, українські правоохоронці екстрадували чоловіка, якого підозрюють в організації злочинної групи, що займалася підпалами майна громадян у різних регіонах України. Цей чоловік переховувався в Румунії протягом кількох місяців.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Національної поліції України, 27-річний підозрюваний виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Під час перебування за кордоном він анонімно створив злочинну групу, до складу якої увійшли 11 виконавців. Всі учасники, як замовники, так і виконавці, були знайдені через телеграм-канали, що дозволяло йому залишатися непоміченим.

Правоохоронці повідомляють, що учасники групи за винагороду, яка коливалася від 500 до 3000 доларів, підпалювали будинки та квартири. Кожен злочин ретельно планувався: проводилася розвідка, виготовлялися запальні суміші, а підпали фіксувалися на відео та надсилалися звіти. Внаслідок діяльності цієї групи було знищено чотири приватні будинки та п’ять квартир.

Одинадцять виконавців були затримані ще у січні 2024 року, а через кілька місяців слідство виявило і організатора злочинної групи. Після екстрадиції в Україну йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Усім фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, і справа передана до суду. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.