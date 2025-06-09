Вбивство Андрія Портнова в Мадриді: розслідування триває

Про це повідомляє Українська правда, яка отримала відповідь від ОГП.

Національна поліція України розпочала кримінальне провадження у зв’язку з убивством Андрія Портнова, колишнього заступника Адміністрації експрезидента Віктора Януковича, яке сталося в Мадриді, Іспанія. Розслідування проводить Офіс генерального прокурора України.

Згідно з інформацією, отриманою від Української правди, досудове розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України, що стосується умисного вбивства, з посиланням на пункти 11 та 12 частини 2.

Головне слідче управління Національної поліції України займається досудовим розслідуванням, а група прокурорів Офісу генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво.

Станом на початок червня, розслідування триває. Офіс генпрокурора не надав коментарів щодо співпраці з іспанськими слідчими або пріоритетних версій злочину, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Деталі вбивства Андрія Портнова

Андрій Портнов був убитий біля школи в Мадриді близько 9 ранку 21 травня 2025 року. Іспанські правоохоронці підтвердили, що смерть настала внаслідок травм, несумісних із життям, отриманих від кількох вогнепальних поранень під час посадки в автомобіль.

Очевидці чули п’ять або шість пострілів, а за попередніми даними, нападників було кілька. Важливо зазначити, що жодна дитина зі школи не постраждала під час цього інциденту.

Матеріали справи щодо вбивства Портнова були засекречені іспанським судом. За версією слідства, злочин скоїли стрілець та двоє його спільників.