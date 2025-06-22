Розслідування шахрайства у зборі коштів на лікування Назарія Гусакова

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України

Національна поліція України ініціювала два кримінальні провадження у справі зборів коштів на лікування Назарія Гусакова. Розслідування стосується можливих випадків шахрайства та відмивання грошей, про що повідомили у пресслужбі поліції.

Згідно з інформацією, що надійшла, відомості про термінову потребу Назарія у медикаментах активно розповсюджувалися в соціальних мережах та медіа, зокрема за участі відомих журналістів і лідерів думок, що сприяло залученню значної підтримки з боку громадськості та фінансування.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що для збору коштів Назарій використовував щонайменше чотири фінансові установи та цифрові платформи. Кримінальні провадження відкриті за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 – шахрайство;

ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У поліції зазначили, що наразі триває встановлення кола потерпілих, які могли стати жертвами шахрайських дій, а також розшукується місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому в незаконних операціях.

Санкції за вказаними статтями передбачають:

за ч. 4 ст. 190 ККУ – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років;

за ч. 3 ст. 209 ККУ – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з додатковими обмеженнями та конфіскацією майна.

Ситуація з Назарієм Гусаковим

7 червня у соціальній мережі “Х” почали з’являтися дописи про те, що львівський активіст Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію, не надає звіти щодо зібраних на лікування коштів. Подібні заяви висловлювали й активісти, які брали участь у зборах.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міського бюджету. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти додаткове обстеження. Садовий також підкреслив, що після початку допомоги з боку міста сподівалися на припинення зборів коштів.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією.

У коментарі Назарій заперечує звинувачення у шахрайстві. Він пояснює, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. За його словами, міська рада надала йому 28 флаконів ліків на рік, тоді як його потреба становить приблизно 40 флаконів. Крім того, кошти потрібні на інші медикаменти, реабілітацію та побутові потреби.