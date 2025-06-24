Розслідування шахрайства зі збором коштів на лікування Назарія Гусакова

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України

Національна поліція України звернулася до громадян з проханням повідомляти про можливі випадки шахрайства, пов’язані зі збором коштів на лікування Назарія Гусакова. В даний час правоохоронці проводять перевірки у цій справі.

У пресслужбі Нацполіції зазначили:

“Наразі правоохоронці у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян.” – Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці закликають усіх, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, зокрема тих, хто переказував гроші на збори, звертатися до Головного слідчого управління за телефоном 099 302 15 24.

Що стосується ситуації з Назарієм Гусаковим, то 7 червня у соціальній мережі “Х” почали з’являтися дописи про те, що львівський активіст, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), не надає звітів щодо зібраних коштів на лікування. Цю інформацію також підтвердили активісти, які брали участь у зборах.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міста. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Міський голова додав, що після початку допомоги з боку міста сподівалися, що збір коштів припиниться.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми забезпечення лікарськими засобами пацієнтів із СМА.

У коментарі Назарій заперечив усі звинувачення у шахрайстві, пояснивши, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. За його словами, міська рада надала йому 28 флаконів ліків на рік, тоді як його потреба становить приблизно 40 флаконів. Крім того, гроші потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.

22 червня Національна поліція відкрила два кримінальні провадження у справі зборів коштів на лікування Назарія Гусакова – за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).