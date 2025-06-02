Чи допоможе блокування Telegram у боротьбі з наркозлочинністю в Україні?

Як повідомляє у інтерв’ю Українські новини, керівник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало висловив свою думку щодо блокування Telegram.

Національна поліція України висловила думку, що блокування месенджера Telegram не стане ефективним рішенням для боротьби з розповсюдженням наркотиків. Керівник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало в інтерв’ю зазначив, що це питання активно обговорюється на різних рівнях.

Торгало підкреслив, що, хоча він особисто вважає, що закриття Telegram було б доцільним, як посадова особа він розуміє, що це не вирішить проблему.

“Але як посадова особа, я розумію, що закриття Telegram не вирішить цієї проблеми. Чому? Тому що кількість месенджерів, які дають можливість сьогодні спілкуватися, велика. Закриємо Telegram – з’явиться інший.” – Дмитро Торгало

Він вважає, що Telegram слід інтегрувати в правове поле, оскільки це популярна інформаційна платформа, з якої багато людей отримують важливу інформацію.

“Сьогодні Telegram – це хороша інформаційна платформа, багато людей беруть звідти інформацію. Просто його діяльність потрібно врегулювати.” – Дмитро Торгало

Обговорюючи зміни на українському ринку наркотиків, Торгало зазначив, що цей бізнес адаптується до нових умов, зокрема в умовах повномасштабної війни.

Він нагадав, що до початку війни Україна мала розвинуту портову інфраструктуру та авіаційне сполучення, що сприяло контрабанді наркотиків.

“В Україну морським шляхом ввозилось все – від кокаїну до героїну. Частина цього транзиту осідала та розповсюджувалась на території нашої держави, тому місцевим наркоторговцям такий трафік був також вигідний. Наразі великий наркотрафік оминає Україну.” – Дмитро Торгало

Проте, за словами Торгала, автомобільне сполучення з сусідніми країнами, такими як Польща, Словаччина, Румунія і Молдова, залишається активним.

“Тому адаптація відбувається постійно, але закриті кордони – так, це проблема для контрабандистів. Вони змушені шукати нові “коридори”, нові кордони та трафіки. Водночас на внутрішньому ринку наркозлочинці так само шукають можливість нового контрабандного шляху для поставки наркотиків і прекурсорів.” – Дмитро Торгало

В умовах зменшення імпорту наркотиків в Україні почали більше виготовляти синтетичних наркотичних речовин, які легше виробляти.

“Це альфа-PVP, мефедрон, метамфетамін, ну і метадон. Тому на сьогодні в нас чогось поменшало, а чогось стало більше, на жаль.” – Дмитро Торгало

Він також зазначив, що активність іноземців, які займаються створенням підпільних лабораторій, знизилася через війну, але після її закінчення очікується сплеск наркозлочинності.

“Ми готуємося до цього, вивчаємо різні фактори та чинники.” – Дмитро Торгало

У травні Нацполіція провела масштабну операцію по ліквідації наркобізнесу, в результаті якої затримали 67 осіб, яким висунули підозри, а також викрили 19 нарколабораторій та 17 складів.