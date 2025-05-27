Викриття масштабного угруповання з контрабанди прекурсорів в Україні

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

Спільними зусиллями українських та польських правоохоронних органів було викрито злочинне угруповання, яке підозрюється у постачанні прекурсорів для виготовлення амфетаміну в Україну. За даними слідства, щомісячний прибуток злочинців перевищував 100 тисяч доларів США, що свідчить про масштабність їхньої діяльності.

Правоохоронці встановили, що щомісяця до України надходило близько 50 тисяч таблеток з прекурсором “псевдоефедрин”, які приховувалися у вантажах з кормом для тварин та дитячим харчуванням. Частина цих контрабандних товарів одразу реалізовувалася, а решта використовувалася для виготовлення наркотиків у лабораторіях.

Під час проведення обшуків на території України та Європейського Союзу було вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, чорнових записів, готівки, автомобілів, а також обладнання для синтезу наркотиків та посилку з прекурсорами.

Затримано 10 осіб, причетних до угруповання: 6 з них були затримані на території ЄС, а 4 – у Запоріжжі та Кривому Розі. Організаторами виявилися два брати з Запоріжжя. Один з них виїхав до ЄС на початку 2022 року, де створив закордонне “крило” угруповання, яке займалося контрабандою прекурсорів в Україну. Інший брат залишився в Україні для координації імпорту та збуту наркотиків.

Слідчі СБУ висунули затриманим підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України, включаючи контрабанду прекурсорів, незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів, а також організацію місць для незаконного виробництва наркотиків. Усі підозрювані наразі перебувають під вартою, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, розглядається можливість висунення додаткових звинувачень за участь у злочинній організації. Затримані за кордоном також будуть притягнуті до відповідальності відповідно до європейського законодавства. Спеціальну операцію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за координації Головного слідчого управління СБУ та обласної прокуратури.