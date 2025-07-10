Андрій Коломієць отримав українські документи після депортації з Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Коломієць, політв’язень, який після десяти років незаконного ув’язнення в Росії був депортований до грузинського пункту пропуску, отримав необхідні українські документи. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, підтвердивши інформацію і сам Андрій Коломієць.

“Посольства України в Грузії та Молдові вже активно працюють над тим, щоб організувати безперешкодний транзит для повернення громадянина України Андрія Коломійця найближчим часом.” – Міністерство закордонних справ України

Нагадаємо, що 8 липня стало відомо про утримання активіста Євромайдану Андрія Коломійця на пункті контролю Верхній Ларс, розташованому на російсько-грузинському кордоні в Північній Осетії. Цю інформацію надала його дружина, Галина Коломієць.

Андрій Коломієць повідомив, що на той момент він вже понад дві доби перебував на грузинському кордоні, скаржачись на жахливі умови утримання в буферній зоні.

“Ми в підвалі. Це як підвал на вокзалі – нічого немає, на підлозі плитка. Стіни, як у погребі десь у селі. Душно, немає вентиляції. Вийти на свіже повітря не можна.” – Андрій Коломієць

У 2015 році Андрія Коломійця затримали в Кабардино-Балкарії за підозрою у зберіганні наркотиків. Після цього його перевезли до Криму, де звинуватили в замаху на вбивство двох співробітників спецпідрозділу “Беркут” під час Революції Гідності.

У 2016 році його засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Андрій Коломієць заперечує всі обвинувачення, а його адвокат зазначає, що єдиними доказами у справі були лише дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

15 січня 2025 року Андрій Коломієць вийшов із колонії у Краснодарі, але одразу після звільнення його затримали та відправили до Центру тимчасового тримання іноземців МВС РФ у Гулькевицькому районі. Наступного дня російський суд ухвалив рішення про його перебування у Центрі до 14 квітня.

23 квітня Кримська правозахисна група повідомила, що термін перебування українця продовжено ще на 90 діб.