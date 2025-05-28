Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Дніпропетровській області відбулося урочисте спецпогашення нової поштової марки “Сіль землі”, яка присвячена військовим піхотинцям. Цю подію анонсували в обласній військовій адміністрації, підкреслюючи важливість вшанування героїзму українських солдатів.

На марці зображено українського військового, який топче двоголового орла, що символізує боротьбу з ворогом. Андрій Кульбач, радник начальника Дніпропетровської ОВА, зазначив: “Сьогодні ми вводимо в обіг нову поштову марку, створену під час війни. ‘Сіль землі’ – це про піхотинців, які є сміливими солдатами, сержантами та офіцерами. Вони завжди на передовій, готові до боротьби, і є найзатребуванішими фахівцями в армії”.

Спецпогашення марки відбулося в Дніпрі за участі представників обласної військової адміністрації, що підкреслює важливість цієї події для регіону.

Автором дизайну марки є Андрій Єрмоленко, український художник та лауреат премії імені Тараса Шевченка. Він також створив ескізи для попередньої марки “Вони вистояли! Не витримав бетон!”, яка була випущена у 2020 році на честь захисників Донецького аеропорту.

Цей поштовий випуск має благодійну мету. Максим Сутковий, директор з розвитку мережі Дніпровського та Донецького регіонів АТ “Укрпошта”, повідомив, що компанія продовжує благодійні збори, які вже перевищили 110 млн грн. Частина коштів від продажу марки буде використана для реконструкції облич українських захисників, які отримали травми внаслідок мінно-вибухових поранень.

Загальний тираж марки становить 150 тисяч примірників, що робить її доступною для широкого кола шанувальників та колекціонерів.