Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Валерій Винокуров, 49-річний водій 109-го пересувного відділення “Укрпошти”, поділився жахливими подробицями свого поранення, яке сталося 4 липня в селі Грем’яч на Чернігівщині, всього за два кілометри від російського кордону. Поки йому надавали домедичну допомогу, російські війська встигли скинути вибухівку ще чотири рази.

“Ми тільки приїхали. Поки посилок не було, передавали передачі. Люди ще стояли, вибирали газети. Як розвантажили машину, я сів її відігнати й одразу – вибух, що я ледь встиг двері прикрити. І за рахунок машини люди цілі залишились, тільки подряпини були. В основному осколки посікли машину. Мене трохи оглушило”. – Валерій Винокуров

Водій зазначив, що його врятували двері автомобіля, які він встиг закрити вчасно. Поки вони намагалися від’їхати в безпечне місце, російські війська продовжували обстрілювати їх.

“Ми замінили колесо й на свій ризик поїхали. Дорогою доводилось зупинятися підкачувати колесо та все безпечно пройшло. Як тільки виїхали у зону дії мобільного зв’язку, повідомили керівництву про обстріл. У Новгороді-Сіверському я одразу до лікарні потрапив. Зараз у мене в нозі дрібні осколки, голова гуде, бо контузило, та дуже горить щока”. – Валерій Винокуров

Валерій переїхав на Чернігівщину з Сумщини і працює водієм в “Укрпошті” вже пів року. Це його перше поранення за цей час.

“Росіяни контролюють наші машини. Іноді скидають вибухівку та нам щастило, а на цей раз – ні”. – Валерій Винокуров

Нагадаємо, що 4 липня 109-те пересувне відділення “Укрпошти” стало мішенню для атаки російського дрона в селі Грем’яч. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.