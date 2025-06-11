Обмін військовополоненими 10 червня: повернення Олександра Білоцерківського додому

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 червня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією, в результаті якого додому повернувся житель Запоріжжя Олександр Білоцерківський. Цей день став особливим для нього, адже він святкував свій 56-й день народження. Про цю подію розповіла його донька Тетяна Свідницька.

Олександр потрапив у полон у лютому 2022 року, і протягом усього цього часу родина не мала з ним зв’язку. Тетяна згадує:

“Він служив в 93 бригаді в Холодному Яру. Останній раз він дзвонив до мами 19 лютого. Подзвонив зранку, сказав, що в них там дуже гаряче, що він всіх любить, обіймає і при можливості вийде на зв’язок. І після того зв’язку з ним не було зовсім. Потім уже дізналися, що цього дня його взяли у полон.”

Тетяна поділилася, що про повернення батька дізналася, коли їхала в потязі:

“Мені приходить повідомлення на телефон, потім в Дії і буквально хвилинки дві-три і він мені вже зателефонував. Зателефонувала дівчина з координаційного штабу, і поруч був він. Емоції не передати, сльози радості. Змішані відчуття. Ніби мене повернули на три роки назад. Він, я, ми поруч. І нічого цього не було, найголовніше, що він вдома, живий.”

Цей обмін став частиною 66-го обміну полоненими між Україною та Росією з початку повномасштабного вторгнення. Раніше повідомлялося, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня було досягнуто домовленостей про обмін тяжкопоранених і поранених воїнів.