Зеленський отримав запрошення на саміт лідерів ЄС у червні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт лідерів Європейського Союзу (ЄС), однак його участь поки що не підтверджена. Цю інформацію озвучив високопосадовець ЄС у своєму коментарі.

“Ми запросили президента Зеленського, але його участь не підтверджена.”

Сьогодні на засіданні постійних представників країн-членів ЄС обговорювали порядок денний саміту, який заплановано на 26-27 червня в Брюсселі. Україна стане першою темою для обговорення.

Під час дискусії деякі країни висловилися за більш жорсткі формулювання у підсумковому комюніке, що стосується розширення ЄС та військової підтримки України, в той час як інші закликали до обережності. Також було підкреслено важливість надіслати позитивний сигнал Молдові в контексті її прагнення до вступу в ЄС.

Лідери обговорять питання безпеки та оборони. Посли закликали до кращого відображення необхідності захисту східного кордону ЄС, а також до посилення формулювань щодо виробництва, оборонного потенціалу, співпраці та відповідності стандартам НАТО.

Щодо енергетичної безпеки, учасники засідання наполягали на включенні до підсумкового комюніке положень про безпеку постачання та стабільність цін, а також на розгляді можливості підтримки тих, хто постраждає від поетапної відмови від російського газу.

Раніше президент Ради ЄС Антоніу Кошта повідомив, що Зеленський виступить на засіданні Ради Європейського Союзу, яке відбудеться 26 та 27 червня.